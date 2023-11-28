Морские беспилотники России помогут отобрать у ВСУ Днепр

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кингисеппский машиностроительный завод собрал первые водометные двигатели для морских дронов.

Фото: https://t.me/yurasumy/8399

По словам директора холдинга Михаила Даниленко, весь заказ на десять беспилотников для МО должен быть выполнен в этом году. Их сразу отправят в зону СВО для испытаний, а затем будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

На форуме "Армия-2023" представитель завода отмечал, что они могут построить катера любого формата. Но поскольку у Украины нет флота, то нашему флоту на Чёрном море не нужны дроны-камикадзе. Возможно, флот РФ заинтересован в сторожевых катерах, которые будут перехватывать безэкипажные катера на подступах к базам РФ.

Эти машины также могут сыграть большую роль в борьбе за низовья Днепра, который российская группировка уступила врагу, пишет "Царьград".

И если патрульные дроны хорошо покажут себя в море, то эти беспилотники можно будет использовать и в дельте Днепра. И при массовом производстве можно будет установить контроль над рекой, подытожил военный обозреватель Влад Шлепченко.