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Жену главы ГУР Украины Буданова отравили тяжёлыми металлами, она в больнице

Силовые структуры

Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили.

Жену главы ГУР Украины Буданова отравили тяжёлыми металлами, она в больнице
Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

У Марианны Будановой долгое время наблюдалось ухудшение состояние здоровья, затем её срочно госпитализировали, пишут украинские СМИ.

Вещества, которые обнаружены в организме супруги главы ГУР, не используют в быту, их наличие говорит о специальной попытке отравления, отмечают в украинской прессе.

"Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей", — рассказывает источник в ГУР МО Украины.

На данный момент проводится расследование попытки убийства Марианны Будановой. Ранее её муж сообщал, что она живёт вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ведомстве.

Также СМИ утверждают, что на самого Буданова покушались до начала СВО и после её начала.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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