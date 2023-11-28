Марочко: Киев скрывает потери ВСУ, считая погибших как пропавших без вести

Киевская власть скрывает реальные потери ВСУ, занося погибших в списки пропавших без вести.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Он отметил, что офицеры отделов комплектования армии Украины, которые ведут учёт потерь, с момента специальной операции ведут "двойную бухгалтерию". Так Генштаб Минобороны Украины отдал секретное распоряжение о переносе погибших в графу пропавших без вести с пометками.

Ранее ветеран Вооруженных сил Украины, а ныне менеджер государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест заявил, что ВСУ проиграют русским, даже если в них мобилизуют миллионы человек.