Киевская власть скрывает реальные потери ВСУ, занося погибших в списки пропавших без вести.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что офицеры отделов комплектования армии Украины, которые ведут учёт потерь, с момента специальной операции ведут "двойную бухгалтерию". Так Генштаб Минобороны Украины отдал секретное распоряжение о переносе погибших в графу пропавших без вести с пометками.
Ранее ветеран Вооруженных сил Украины, а ныне менеджер государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест заявил, что ВСУ проиграют русским, даже если в них мобилизуют миллионы человек.
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