Жительнице Москвы капала на голову горячим воском своему двухлетнему сыну. За это её предъявлено обвинение обвинение, как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР). 32 летняя москвичка обвиняется в истязании. Инцидент произошел в Сочи.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.