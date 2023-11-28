В Сочи москвичку, проводившую ритуальные обряды над сыном, обвинили в истязании

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Жительнице Москвы капала на голову горячим воском своему двухлетнему сыну. За это её предъявлено обвинение обвинение, как сообщает "Лента.ру", ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР). 32 летняя москвичка обвиняется в истязании. Инцидент произошел в Сочи.

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Как сообщает следствие, женщине вменяется статья 117 ("Истязание малолетнего") УК РФ.

Известно, что в сентябре мать с ребенком арендовала апартаменты в Сочи, и до 1 ноября проводила ритуальные обряды. В ходе допроса она признала свою вину.

В настоящее время москвичка находится под стражей, а ребенка передан отцу. Женщина будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу.

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