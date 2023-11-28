Армия России вплотную подошла к Северному, что на южном фланге Авдеевки

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы Вооружённых сил России вплотную подошли к посёлку Северный, что на южном фланге Авдеевки.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".

Портал отмечает, что информация о подходе российских войск поступила уже из нескольких источников, поэтому является достоверной наверняка.

Ранее с Артёмовского направления солдаты с места сообщили о продвижении войск РФ и занятии важных позиций для дальнейшего наступления.

В частности, Южная группировка ВС РФ отбила два укреплённых пункта националистов. Подбит один вражеский броневик.