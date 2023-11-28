Бойцы Вооружённых сил России вплотную подошли к посёлку Северный, что на южном фланге Авдеевки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Шёпот фронта".
Портал отмечает, что информация о подходе российских войск поступила уже из нескольких источников, поэтому является достоверной наверняка.
Ранее с Артёмовского направления солдаты с места сообщили о продвижении войск РФ и занятии важных позиций для дальнейшего наступления.
В частности, Южная группировка ВС РФ отбила два укреплённых пункта националистов. Подбит один вражеский броневик.
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