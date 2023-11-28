Кнутов: пулемёты Максима хранились на складах ВСУ с советских времен

Полковник в отставке и военный аналитик Юрий Кнутов прокомментировал использование боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) пулемётов Максима. Напомним, что ранее в зоне СВО была замечена спарка максимов. Журналисты издания Business Insider писали, что украинские бойцы якобы начали использовать данные пулемёты в боевых действиях. При этом репортёры обращали внимание на снимки, на которых эти пулемёты были запечатлены.

Фото: mil.ru

В этом вопросе, в свою очередь, усомнился российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он заметил, что данный снимок — фейк, и ВСУ могли вытащить эти пулемёты с какого-то склада или музея.

Однако, по мнению Юрия Кнутова, это оружие конца XIX — начала XX века хранились на складах украинских войск ещё с советских времён. В беседе с "Известиями" военный эксперт обратил внимание, что использовать пулемёты ВСУ продолжают в боевых действиях и сегодня.