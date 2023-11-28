Полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут использовать пулемёты Максима.
Напомним, что прежде в зоне специальной военной операции была замечена спарка максимов, которая якобы свидетельствует о применении их украинской армией. Как писал журнал Business Insider, украинские бойцы начали использовать данные пулемёты в боевых действиях. При этом репортёры обращали внимание на снимки, на которых была запечатлена спарка максимов.
Однако, как отметил Матвийчук в разговоре с порталом Lenta.ru, таких пулемётов времён Первой мировой войны на вооружении у ВСУ нет.
"Это чистой воды хайп, это ВСУ где-то разбомбили какой-то склад или музей и поставили для шутки спарку "Максимов"", — считает военный аналитик.
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