Полковник Матвийчук усомнился в использовании ВСУ пулемётов системы Максима

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Полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился в том, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут использовать пулемёты Максима.

Фото: Всероссийское казачье общество

Напомним, что прежде в зоне специальной военной операции была замечена спарка максимов, которая якобы свидетельствует о применении их украинской армией. Как писал журнал Business Insider, украинские бойцы начали использовать данные пулемёты в боевых действиях. При этом репортёры обращали внимание на снимки, на которых была запечатлена спарка максимов.

Однако, как отметил Матвийчук в разговоре с порталом Lenta.ru, таких пулемётов времён Первой мировой войны на вооружении у ВСУ нет.