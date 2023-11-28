В Министерстве обороны РФ заявили, что в зоне специальной военной операции на Украине украинские боевики 17 раз применяли химическое оружие с целью отравить продукты питания. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в результате отравления еды погибли как минимум 15 человек.
"В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания", — отметил Кириллов в ходе сессии III Конгресса молодых учёных.
Прежде российский генерал-лейтенант также допускал, что из-за провала контрнаступления боевики Вооружённых сил Украины могут начать использовать биологическое оружие.
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