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В Минобороны допустили применение ВСУ биооружия из-за провала контрнаступления

1:16
Силовые структуры » Военные новости

В российском Министерстве обороны допустили применение украинскими боевиками биологического оружия. Начальник радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов считает, что боевики Вооружённых сил Украины могут прибегнуть к нему из-за провала своего летнего контрнаступления.

В Минобороны допустили применение ВСУ биооружия из-за провала контрнаступления
Фото: picryl.com

"В связи с тем, что вооружённым силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьёзных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", — подчеркнул генерал в ходе сессии III Конгресса молодых учёных.

Причём, как уточнил представитель российского оборонного ведомства, речь может идти как о преднамеренном заражении водоисточников, в том числе и питьевой воды, так и о заражении запасов продовольствия и кормов для животных.

По словам Кириллова, косвенным свидетельством тому выступает обнаружение на освобождённых российскими войсками территориях огромного количества штаммов. Как выяснили специалисты, их передали из американских коллекций тепловых культур.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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