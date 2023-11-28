В Минобороны допустили применение ВСУ биооружия из-за провала контрнаступления

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В российском Министерстве обороны допустили применение украинскими боевиками биологического оружия. Начальник радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов считает, что боевики Вооружённых сил Украины могут прибегнуть к нему из-за провала своего летнего контрнаступления.

Фото: picryl.com

"В связи с тем, что вооружённым силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьёзных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", — подчеркнул генерал в ходе сессии III Конгресса молодых учёных.

Причём, как уточнил представитель российского оборонного ведомства, речь может идти как о преднамеренном заражении водоисточников, в том числе и питьевой воды, так и о заражении запасов продовольствия и кормов для животных.

По словам Кириллова, косвенным свидетельством тому выступает обнаружение на освобождённых российскими войсками территориях огромного количества штаммов. Как выяснили специалисты, их передали из американских коллекций тепловых культур.