В российском Министерстве обороны допустили применение украинскими боевиками биологического оружия. Начальник радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов считает, что боевики Вооружённых сил Украины могут прибегнуть к нему из-за провала своего летнего контрнаступления.
"В связи с тем, что вооружённым силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьёзных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", — подчеркнул генерал в ходе сессии III Конгресса молодых учёных.
Причём, как уточнил представитель российского оборонного ведомства, речь может идти как о преднамеренном заражении водоисточников, в том числе и питьевой воды, так и о заражении запасов продовольствия и кормов для животных.
По словам Кириллова, косвенным свидетельством тому выступает обнаружение на освобождённых российскими войсками территориях огромного количества штаммов. Как выяснили специалисты, их передали из американских коллекций тепловых культур.
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