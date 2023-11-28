Су-57 получил рой мини-беспилотников для прорыва ПВО Украины

Малоразмерные дроны созданы для отечественного истребителя 5-го поколения Су-57.

Фото: mil.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Самолёт сможет брать беспилотники и на внешние узлы подвески, и во внутренние отсеки.

"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — сказал инсайдер.

БПЛА будут иметь разную нагрузку, поэтому смогут производить разведку, бить по обнаруженным целям и выполнять задачи РЭБ.

В издании Military Watch уже отметили, что Су-57 уступает в малозаметности истребителям 5-го поколения США и Китая, и это вынуждает разработчиков делать упор на высокоэффективные средства поражения, позволяющие применять его без большого отрыва от зоны безопасности ПВО.