Малоразмерные дроны созданы для отечественного истребителя 5-го поколения Су-57.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Самолёт сможет брать беспилотники и на внешние узлы подвески, и во внутренние отсеки.
"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — сказал инсайдер.
БПЛА будут иметь разную нагрузку, поэтому смогут производить разведку, бить по обнаруженным целям и выполнять задачи РЭБ.
В издании Military Watch уже отметили, что Су-57 уступает в малозаметности истребителям 5-го поколения США и Китая, и это вынуждает разработчиков делать упор на высокоэффективные средства поражения, позволяющие применять его без большого отрыва от зоны безопасности ПВО.
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