Россия хитрой трёхходовкой снизила эффективность ракет Storm Shadow

ВС РФ провели блестящую операцию по уничтожению украинской РЛС, мониторившей "воздух" на крымско-приазовском направлении.

Фото: topwar.ru

Для ликвидации этой станции российская армия применила бортовую аппаратуру самолёта ВКС РФ — Су-35С. Затем к станции был отправлен разведывательный БПЛА, проводивший объективный контроль операции. И в-третьих, по РЛС была запущена российская противорадиолокационная тактическая ракета Х-35У, рассказывает военный эксперт "Военного дела" Евгений Даманцев.

По его словам, ракета добралась до украинской станции на малой высоте, потом, выполнив манёвр "горка", точно ударила под углом в 75 градусов. Из-за малой высоты обнаружить её ВСУ смогли лишь за 20 секунд до удара, и времени на перехват ракеты у Украины просто не было.

Так украинская сторона лишилась обзорной станции, которая использовалась Киевом для поиска российских самолётов дальнего обнаружения А-50. Ведь именно они доставляют националистам особые неприятности, поскольку обнаруживают пуски по Крыму малозаметных Storm Shadow и выдают целеуказание системам противовоздушной обороны С-400.

"После поражения своей РЛС командование ВСУ потеряло 125-км дальний рубеж радиолокационного контроля, что может в разы снизить эффективность успешного применения малозаметных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — подытожил Даманцев.