Украинский лидер Владимир Зеленский 28 ноября в очередном обращении к народу рассказал о срочном заседании Ставки военного командования.
По словам президента Украины, это было "особое" заседание, уточнив, что на заседании провели анализ атак против Украины и тактики защиты с применением систем ПВО.
На мероприятии обсуждалась работа западных Patriot и NASAMS, за поставки которых лидер Незалежной поблагодарил кураторов. Также на заседании Генштаба говорили про усиление фортификации. Зеленский всех заверил, что государству "мин и бетона точно хватит".
Ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что Вашингтон не смог полностью посвятить "победе Украины", а предоставленной помощи от Штатов хватило только для выживания Украины.
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