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Зеленский рассказал про "особое" заседание Ставки командования ВСУ

0:55
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 ноября в очередном обращении к народу рассказал о срочном заседании Ставки военного командования.

Зеленский рассказал про "особое" заседание Ставки командования ВСУ
Фото: https://t.me/stranaua

По словам президента Украины, это было "особое" заседание, уточнив, что на заседании провели анализ атак против Украины и тактики защиты с применением систем ПВО.

На мероприятии обсуждалась работа западных Patriot и NASAMS, за поставки которых лидер Незалежной поблагодарил кураторов. Также на заседании Генштаба говорили про усиление фортификации. Зеленский всех заверил, что государству "мин и бетона точно хватит".

Ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что Вашингтон не смог полностью посвятить "победе Украины", а предоставленной помощи от Штатов хватило только для выживания Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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