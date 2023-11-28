Зеленский рассказал про "особое" заседание Ставки командования ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 ноября в очередном обращении к народу рассказал о срочном заседании Ставки военного командования.

Фото: https://t.me/stranaua

По словам президента Украины, это было "особое" заседание, уточнив, что на заседании провели анализ атак против Украины и тактики защиты с применением систем ПВО.

На мероприятии обсуждалась работа западных Patriot и NASAMS, за поставки которых лидер Незалежной поблагодарил кураторов. Также на заседании Генштаба говорили про усиление фортификации. Зеленский всех заверил, что государству "мин и бетона точно хватит".

Ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что Вашингтон не смог полностью посвятить "победе Украины", а предоставленной помощи от Штатов хватило только для выживания Украины.