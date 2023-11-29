Глава Белгородской области наградил 59 участников местной самообороны

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На торжественной церемонии, проведенной накануне, 59 членов белгородской самообороны были почетно награждены медалями.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Глава региона Вячеслав Гладков вручил региональные и ведомственные награды, подчеркнув особый вклад участников в обеспечение безопасности. Медали были вручены за отвагу при эвакуации жителей Шебекинского округа, а также за личный вклад в поддержание общественного порядка.

Губернатор также сообщил, что на данный момент в белгородской самообороне служат почти 6 тысяч человек, включая более 200 женщин. В регионе успешно функционируют восемь батальонов, охватывающих различные районы.

Этот акт признания и награждения стал ярким отражением постоянной готовности и преданности участников белгородской самообороны поддерживать безопасность и порядок в регионе. Учреждение медали "За доблесть в рядах белгородской самообороны" в начале ноября подчеркнуло важность их службы для общества, сообщает bel.ru.