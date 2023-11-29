Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике.
Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"При поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики", — говорится в заявлении оборонного ведомства
Отмечается, что это село находится на западе от города Артемовск (Бахмут), который ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений Минобороны РФ освободила в мае этого года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане одного из бойцов, принимавшего участие а штурме Бахмута на шесть лет отправили в колонию.
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