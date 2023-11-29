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По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки

Силовые структуры

Спецназ российской армии, поддерживая наступление, навёл ВКС РФ на скопление украинских сил у Авдеевки.

По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевая авиация, корректируемая армейским спецназом, с помощью авиабомб уничтожила живую силу неприятеля на Авдеевском фронте. Самолёты России применили ФАБ-500, националисты понесли тяжёлые потери.

Также сообщается, восточнее коксохима российская армия развивает успех в районе очистных сооружений. ВС РФ атакуют в направлении Первомайского. В районе промзоны русские солдаты закрепляются на плацдарме для дальнейшего штурма Авдеевки.

Наша авиация применила ФАБ-500, ВСУ понесли тяжёлые потери
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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