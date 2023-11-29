По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки

Спецназ российской армии, поддерживая наступление, навёл ВКС РФ на скопление украинских сил у Авдеевки.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевая авиация, корректируемая армейским спецназом, с помощью авиабомб уничтожила живую силу неприятеля на Авдеевском фронте. Самолёты России применили ФАБ-500, националисты понесли тяжёлые потери.

Также сообщается, восточнее коксохима российская армия развивает успех в районе очистных сооружений. ВС РФ атакуют в направлении Первомайского. В районе промзоны русские солдаты закрепляются на плацдарме для дальнейшего штурма Авдеевки.