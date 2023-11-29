Армия России освободила населённый пункт Артёмовское в ДНР

Российская армия освободила населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Теперь в Артёмовском (Хромово) боевиков Вооружённых сил Украины нет.

Военный обозреватель Борис Рожин комментируя это, подчеркнул, что за будничным сообщением об освобождении населённого пункта стоит многое.

"После недавнего контрудара ВС РФ у Берховки, противника отогнали от Берховского водохранилища, а затем продвинулись к окраинам Хромово, после чего противника оттуда наконец выдавили. Важная тактическая победа", — подытожил эксперт.