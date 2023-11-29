Российская армия освободила населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Теперь в Артёмовском (Хромово) боевиков Вооружённых сил Украины нет.
Военный обозреватель Борис Рожин комментируя это, подчеркнул, что за будничным сообщением об освобождении населённого пункта стоит многое.
"После недавнего контрудара ВС РФ у Берховки, противника отогнали от Берховского водохранилища, а затем продвинулись к окраинам Хромово, после чего противника оттуда наконец выдавили. Важная тактическая победа", — подытожил эксперт.
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