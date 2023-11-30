Незнающий русского языка доброволец из Иордании ошибочно наступал на позиции ВСУ в одиночку

В зоне специальной военной операции доброволец из Иордании Мотаз, служащий в рядах Вооружённых сил РФ, в одиночку ошибочно атаковал украинские позиции из-за незнания русского языка. Об этом он рассказал репортёру Сергею Среде, его история была опубликована в Telegram-канале "Поток".

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Мотаз родился в Иордании, но своими корнями он является черкесом и считает Россию своей второй родиной. Он прошёл тренировку в иорданском спецподразделении по американской системе спецназа. После начала спецоперации вступил в бригаду "Пятнашка" и отправился на фронт в составе этой бригады.

"А он кричал мне по-русски: "Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!" А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, всё обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная", — рассказал Мотаз.

Подразделение бойца находилось рядом с Авдеевкой и Донецком. Когда командир приказал вернуться на позиции, Мотаз неправильно понял его и решил продолжить наступление. Однако никто не пострадал. Военнослужащие подшутили над этой ситуацией и были рады, что Мотаз остался живым, а командир посоветовал ему подучить русский язык.