В зоне специальной военной операции доброволец из Иордании Мотаз, служащий в рядах Вооружённых сил РФ, в одиночку ошибочно атаковал украинские позиции из-за незнания русского языка. Об этом он рассказал репортёру Сергею Среде, его история была опубликована в Telegram-канале "Поток".

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.