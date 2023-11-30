Минобороны РФ: российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Работино на Запорожском направлении силы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанесли удар по скрытым укреплённым позициям и военной технике ВСУ. Информацию об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

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По словам представителей ведомства, во время выполнения боевых задач артиллеристы атаковали скрытые огневые позиции артиллерии ВСУ, которые были обнаружены разведывательными подразделениями. Они находились на удалённом расстоянии от линии соприкосновения.

Министерство также проинформировало, что в результате удара был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, который двигался в сторону оборонительных позиций российских войск. При этом отмечается, что для нанесения удара использовалась гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" с калибром 152 миллиметра.