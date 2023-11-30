Под Авдеевкой российская армия уничтожила наёмников из США и Канады

Иностранные наёмники из США и Канады были уничтожены во время боевых действий в районе Авдеевки российской армией. Бойцы России успешно атаковали подразделение военнослужащих, в результате чего ликвидированы канадский боевик Брэд Стрэдфорд и американский наёмник Эрик Варгас.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Также имеются другие убитые и раненые, информация о них не разглашается. Факт гибели боевиков был подтверждён Иностранным легионом, а также получил огласку в крупных западных СМИ, пишет "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что не знающий русского языка доброволец из Иордании ошибочно наступал на позиции ВСУ в одиночку.