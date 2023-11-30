Иностранные наёмники из США и Канады были уничтожены во время боевых действий в районе Авдеевки российской армией. Бойцы России успешно атаковали подразделение военнослужащих, в результате чего ликвидированы канадский боевик Брэд Стрэдфорд и американский наёмник Эрик Варгас.
Также имеются другие убитые и раненые, информация о них не разглашается. Факт гибели боевиков был подтверждён Иностранным легионом, а также получил огласку в крупных западных СМИ, пишет "Русская Весна".
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