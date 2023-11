Иностранные наёмники из США и Канады были уничтожены во время боевых действий в районе Авдеевки российской армией. Бойцы России успешно атаковали подразделение военнослужащих, в результате чего ликвидированы канадский боевик Брэд Стрэдфорд и американский наёмник Эрик Варгас.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0