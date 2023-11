Ирина Волк: В трех регионах России задержали подозреваемых в кражах с применением IT

Главное управление на транспорте МВД РФ и сотрудники Следственного департамента МВД пресекли деятельность ОПГ, действующей в разных регионах. Немаловажно, что участники были объединены по этническому признаку. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, группировка подозревается в преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.