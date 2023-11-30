Ирина Волк: В трех регионах России задержали подозреваемых в кражах с применением IT

Главное управление на транспорте МВД РФ и сотрудники Следственного департамента МВД пресекли деятельность ОПГ, действующей в разных регионах. Немаловажно, что участники были объединены по этническому признаку. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, группировка подозревается в преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Установлено, что злоумышленники несколько лет публиковали в сети объявления о продаже товаров по стоимости ниже рыночной. От покупателей они требовали пополнить счёт по указанным реквизитам. Заказанные жертвами вещи мошенники не отправляли, а деньги похищали.

Волк сообщает в Telegram-канале, что за всё время действия группировки было задокументировано свыше 60 эпизодов хищения. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статье 158 УК РФ.

Обыски и изъятия средств связи проведены в Московской области, в Удмуртии, а также в Марий Эл.

Двое фигурантов заключены под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом.

https://www.youtube.com/watch?v=lRe4h7GpyWo