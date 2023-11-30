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Молдавия заявляет о необходимости вывода российских военных из Приднестровья

Силовые структуры

Министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер Молдавии Нику Попеску объявил о намерении Кишинева добиться вывода российских вооружённых сил из приднестровского региона. Он отметил, что такой шаг создаст благоприятные условия для мирного разрешения конфликта в Приднестровье. Эти мысли министр обнародовал на своей странице в социальных сетях.

Молдавия заявляет о необходимости вывода российских военных из Приднестровья
Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в четверг, в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Северной Македонии, Попеску встречался с коллегами из Румынии, Испании, Чехии, Дании и Франции. Одним из обсуждавшихся вопросов была интеграция Молдавии в Евросоюз. Попеску поблагодарил коллег за содействие и подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.

За день до этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров заявил, что делегация его страны на саммите ОБСЕ в Скопье выступит с официальным обращением о выводе российских войск из приднестровского региона Молдавии.

Также Захаров рассказал, что Нику Попеску решил сократить свое участие в тех встречах, где присутствует глава МИД России Сергей Лавров. В отличие от делегатов из стран Балтии и Украины, которые отказались от участия в плановой встрече 30 ноября в Скопье, выражая тем самым протест против участия в заседании ОБСЕ главы российского МИДа, Попеску именно сократил свое присутствие, а не проигнорировал мероприятие.

В феврале глава МИД Молдавии уже озвучивал безотлагательность вывода российских войск из Приднестровья. Попеску назвал это ключевой целью внешней политики Молдавии, двигаться к которой Республика будет исключительно мирным путём, через дипломатию и переговоры.

Также в феврале к выводу оперативной группы российских войск из Приднестровья призывал премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Он упомянул, что Россия много раз подтверждала свои обязательства по выводу из его страны остатков бывшей 14-й армии.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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