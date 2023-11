Министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер Молдавии Нику Попеску объявил о намерении Кишинева добиться вывода российских вооружённых сил из приднестровского региона. Он отметил, что такой шаг создаст благоприятные условия для мирного разрешения конфликта в Приднестровье. Эти мысли министр обнародовал на своей странице в социальных сетях.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0