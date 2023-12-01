Боевики ВСУ застрелили женщину-психолога, которая гнала их в атаку

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харьковской области недалеко от Синьковки в распоряжение комбата 14-й бригады ВСУ майора Виктора Хомяка поступила замполит и психолог лейтенант Наталья Личман.

Фото: ru.freepik.com

Одной из её задач стала психологическая реабилитация солдат, отказавшихся штурмовать русских, а также убедить всушников вернуться в зону боёв. На днях армия РФ предприняла попытку наступления на позиции 3-го батальона 14-й ОМБР и захватила нескольких опорников из-за бегства украинских боевиков, пишет Telegram-канал "Укропский фреш".

Наталья на эмоциях попыталась убедить военнослужащих отбить позиции, но безрезультатно. В итоге Личман "наехала" на комбата, назвав Хомяка "трусом", "отказником", "никчемным" и т. д. В ходе перепалки раздался выстрел, и Наталья упала — комбат Хомяк застрелил её.

Чтобы прикрыть майора, комбриг полковник Трубников "списал" убийство на русский артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами.