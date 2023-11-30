На аэродроме Кривого Рога дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинский Су-25

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска российской армии продолжают уничтожать авиацию Вооружённых сил Украины в глубоком тылу неприятеля.

Фото: blotter.mirtesen.ru

На аэродроме Долгинцево в Кривом Роге ударом барражирующего беспилотника-камикадзе "Ланцет" поражён штурмовик ВВСУ Су-25. Отмечается, что расстояние от линии фронта до аэродрома около 80-ти километров.

С учётом прошлых попаданий БПЛА "Ланцет" уничтожили уже минимум четыре штурмовика и истребителя.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидирована первая женщина-танкист из танковой бригады ВСУ.