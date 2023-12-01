Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ

В пятницу, 1 декабря, спикеры Министерства обороны РФ сообщили об уничтожении в Чёрном море безэкипажного катера ВСУ, который пытался атаковать объекты в Крыму.

Фото: Вадим Савицкий

Сообщается, что надводный катер-камикадзе был отправлен для атаки на российский Крым. Цель врага была обнаружена сегодня около восьми часов утра в западной части акватории.

"Цель поразила морская авиация Черноморского флота", — сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.