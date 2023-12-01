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Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В пятницу, 1 декабря, спикеры Министерства обороны РФ сообщили об уничтожении в Чёрном море безэкипажного катера ВСУ, который пытался атаковать объекты в Крыму.

Минобороны РФ: в Чёрном море потоплен безэкипажный катер ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

Сообщается, что надводный катер-камикадзе был отправлен для атаки на российский Крым. Цель врага была обнаружена сегодня около восьми часов утра в западной части акватории.

"Цель поразила морская авиация Черноморского флота", — сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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