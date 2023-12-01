Опровергнута причастность СБУ к взрыву в Северомуйском тоннеле

Телеграм-канал "Война с фейками" опроверг утверждения о теракте в Северомуйском тоннеле, устроенном диверсантами СБУ.

Фото: РЖД-Партнёр

Ранее украинские паблики радостно отрапортовали: возгорание цистерны в поезде, следующем по БАМу — дело рук СБУ. Эти сообщения подхватили некоторые мировые СМИ, включая CNN. В качестве доказательства приведено видео пожара, снятое якобы на месте происшествия.

При детальном изучении ролика выяснилось, что в нём запечатлён пожар на магистральном газопроводе в Свердловской области, случившийся восемь месяцев назад. Причём для затруднения поиска кадры отзеркалены.

По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание кабеля в тоннеле. Ведётся доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).