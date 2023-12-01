Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Валерий Герасимов и Валерий Залужный тайно проводят переговоры в обход президента Владимира Зеленского.

Фото: mil.ru

Эти слухи прокомментировал оценил политический эксперт и военный аналитик Марат Баширов.

"Верю, что Хершу скармливают такие инсайды не случайно", — отметил обозреватель.

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий, которые заняты обеими сторонами на данный момент.

Также в обмен на уступки со стороны Киева Москва якобы не будет возражать против возможного вступления Украины в альянс НАТО, но с обязательством, что организация не будет размещать в Незалежной наступательные вооружения и войска.

Отдельно отмечено, что Вашингтон "полностью против такого соглашения". А сам президент Украины Владимир Зеленский настаивает на войне до победного конца, говорит Херш.