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Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"

1:15
Силовые структуры

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Валерий Герасимов и Валерий Залужный тайно проводят переговоры в обход президента Владимира Зеленского.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Фото: mil.ru

Эти слухи прокомментировал оценил политический эксперт и военный аналитик Марат Баширов.

"Верю, что Хершу скармливают такие инсайды не случайно", — отметил обозреватель.

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий, которые заняты обеими сторонами на данный момент.

Также в обмен на уступки со стороны Киева Москва якобы не будет возражать против возможного вступления Украины в альянс НАТО, но с обязательством, что организация не будет размещать в Незалежной наступательные вооружения и войска.

Отдельно отмечено, что Вашингтон "полностью против такого соглашения". А сам президент Украины Владимир Зеленский настаивает на войне до победного конца, говорит Херш.

"То, что Зеленский против, — верю. В то, что байденовцы — нет. Верю ли я Хершу? Не знаю," — в своём Telegram-канале подытожил Баширов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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