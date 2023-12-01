Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Валерий Герасимов и Валерий Залужный тайно проводят переговоры в обход президента Владимира Зеленского.
Эти слухи прокомментировал оценил политический эксперт и военный аналитик Марат Баширов.
"Верю, что Хершу скармливают такие инсайды не случайно", — отметил обозреватель.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий, которые заняты обеими сторонами на данный момент.
Также в обмен на уступки со стороны Киева Москва якобы не будет возражать против возможного вступления Украины в альянс НАТО, но с обязательством, что организация не будет размещать в Незалежной наступательные вооружения и войска.
Отдельно отмечено, что Вашингтон "полностью против такого соглашения". А сам президент Украины Владимир Зеленский настаивает на войне до победного конца, говорит Херш.
"То, что Зеленский против, — верю. В то, что байденовцы — нет. Верю ли я Хершу? Не знаю," — в своём Telegram-канале подытожил Баширов.
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