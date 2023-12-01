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Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
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Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО

Силовые структуры

Поступает информация, что якобы начался обсуждаться вопрос о возможной фиксации границ по нынешней линии фронта.

Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Фото: Telegram: WWI right now

Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш.

За Россией якобы сохраняется полуостров Крым, освобожденные территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также присоединившихся Херсонской и Запорожских областей. В обмен же рассматривается вариант, при котором Украина может вступить в альянс НАТО, но с обязательством, что военный блок не станет размещать там наступательные вооружения и войска.

"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", — цитирует источник Херш.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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