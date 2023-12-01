Поступает информация, что якобы начался обсуждаться вопрос о возможной фиксации границ по нынешней линии фронта.
Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш.
За Россией якобы сохраняется полуостров Крым, освобожденные территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также присоединившихся Херсонской и Запорожских областей. В обмен же рассматривается вариант, при котором Украина может вступить в альянс НАТО, но с обязательством, что военный блок не станет размещать там наступательные вооружения и войска.
"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", — цитирует источник Херш.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.