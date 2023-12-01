Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО

Поступает информация, что якобы начался обсуждаться вопрос о возможной фиксации границ по нынешней линии фронта.

Фото: Telegram: WWI right now

Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш.

За Россией якобы сохраняется полуостров Крым, освобожденные территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также присоединившихся Херсонской и Запорожских областей. В обмен же рассматривается вариант, при котором Украина может вступить в альянс НАТО, но с обязательством, что военный блок не станет размещать там наступательные вооружения и войска.