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Военспец Кнутов: желанием возвести оборонительные сооружения Зеленский копирует Суровикина

1:04
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что на официальном уровне Киев намерен возвести оборонительные сооружения, начиная от Донбасса до западной части государства. Об этом высказался военный эксперт Юрий Кнутов.

Военспец Кнутов: желанием возвести оборонительные сооружения Зеленский копирует Суровикина
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Он считает, что киевский лидер копирует стратегию, которая использовалась Сергеем Суровикиным. Однако, по словам специалиста, для повторения "линии Суровикина" нужно очень много ресурсов и времени. Эксперт считает, что Киеву не хватит этого для достижения целей к весне.

По словам Кнутова, ВСУ вынуждены отказаться от планов по достижению Крыма и выходу к Азовскому морю из-за продвижения российской армии. Однако Зеленский утверждает, что эти цели всё ещё остаются важными для украинской армии. Мнение киевского лидера о переходе к оборонительной позиции может свидетельствовать о недостатке средств, возможностей и ресурсов для наступательных операций, отмечает Кнутов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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