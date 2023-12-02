Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что на официальном уровне Киев намерен возвести оборонительные сооружения, начиная от Донбасса до западной части государства. Об этом высказался военный эксперт Юрий Кнутов.
Он считает, что киевский лидер копирует стратегию, которая использовалась Сергеем Суровикиным. Однако, по словам специалиста, для повторения "линии Суровикина" нужно очень много ресурсов и времени. Эксперт считает, что Киеву не хватит этого для достижения целей к весне.
По словам Кнутова, ВСУ вынуждены отказаться от планов по достижению Крыма и выходу к Азовскому морю из-за продвижения российской армии. Однако Зеленский утверждает, что эти цели всё ещё остаются важными для украинской армии. Мнение киевского лидера о переходе к оборонительной позиции может свидетельствовать о недостатке средств, возможностей и ресурсов для наступательных операций, отмечает Кнутов.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.