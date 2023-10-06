В Киеве требуют создать свою "линию Суровикина"

За всё время СВО Украина так и не озаботилась постройкой оборонительных сооружений, как это сделали в РФ.

Фото: dan-news. info

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

"А где наша "линия Суровикина"? Россияне за девять месяцев накопали, заминировали. А мы чего не копали? В Луганской области до штурма Лисичанска и Северодонецка не было вырыто ни одного метра окопов. У нас что, нет бетонных заводов, мы не можем создать блиндажи, окопы, "зубы дракона" поставить?" — спрашивает пропагандист.

По его словам, необходимо набрать "пару армий", чтобы отправить их рыть окопы и сооружать вторую и третью линию обороны.

Украина должна создать глубоко эшелонированную минную оборону для русских, подытожил Арестович* в беседе с другим пропагандистом Дмитрием Гордоном**.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

**Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.