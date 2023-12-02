Армия России наносят очень мощный удар по городу Очаков Николаевской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России в Николаевской области наносят мощнейший удар по городу Очаков.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Под огнём российской армии оказались места скопления частей националистов ВСУ. По информации, огонь по целям наносится с использованием кассетных боеприпасов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников-камикадзе.

Так же сообщается, что на Харьковское направлении в посёлке Купянск-Узловой прилёты и взрывы.