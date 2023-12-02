Вооружённые силы России в Николаевской области наносят мощнейший удар по городу Очаков.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Под огнём российской армии оказались места скопления частей националистов ВСУ. По информации, огонь по целям наносится с использованием кассетных боеприпасов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников-камикадзе.
Так же сообщается, что на Харьковское направлении в посёлке Купянск-Узловой прилёты и взрывы.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.