Арсия РФ продолжает удары в направлении Степового, Северного, Тоненького, севернее Новоавдеевского ставка и Авдеевского коксохима.
Успехи ВС РФ признают и военные аналитики Генштаба ВСУ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Массированные атаки позволили русским добиться тактических успехов", — отмечают аналитики с Украины.
Армия России продвинулась и закрепилась вдоль лесополосы севернее Авдеевского коксохимзавода юго-восточнее Степового. По самому коксохиму артиллерия и самолёты продолжают наносить удары.
В районе промзоны Авдеевки российская армия закрепилась, проводит разведку боем и перегруппировываются для возобновления штурма в направлении частного сектора.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.