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Наступление у Авдеевки: российская армия проводит фланговый прорыв у Степового

Силовые структуры

Арсия РФ продолжает удары в направлении Степового, Северного, Тоненького, севернее Новоавдеевского ставка и Авдеевского коксохима.

Наступление у Авдеевки: российская армия проводит фланговый прорыв у Степового
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Успехи ВС РФ признают и военные аналитики Генштаба ВСУ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Массированные атаки позволили русским добиться тактических успехов", — отмечают аналитики с Украины.

Армия России продвинулась и закрепилась вдоль лесополосы севернее Авдеевского коксохимзавода юго-восточнее Степового. По самому коксохиму артиллерия и самолёты продолжают наносить удары.

В районе промзоны Авдеевки российская армия закрепилась, проводит разведку боем и перегруппировываются для возобновления штурма в направлении частного сектора.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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