Наступление у Авдеевки: российская армия проводит фланговый прорыв у Степового

Арсия РФ продолжает удары в направлении Степового, Северного, Тоненького, севернее Новоавдеевского ставка и Авдеевского коксохима.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Успехи ВС РФ признают и военные аналитики Генштаба ВСУ, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Массированные атаки позволили русским добиться тактических успехов", — отмечают аналитики с Украины.

Армия России продвинулась и закрепилась вдоль лесополосы севернее Авдеевского коксохимзавода юго-восточнее Степового. По самому коксохиму артиллерия и самолёты продолжают наносить удары.

В районе промзоны Авдеевки российская армия закрепилась, проводит разведку боем и перегруппировываются для возобновления штурма в направлении частного сектора.