ВСУ в страхе: армия РФ начала использовать новые модификации "Герань-2"

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Вооруженные силы России приступили к использованию модифицированных снарядов "Герань-2" с термобарической боеголовкой против Вооруженных сил Украины.

Фото: телеграмм аккаунт Mash

Новая модификация, аналогичная системе ТОС "Солнцепёк", обещает увеличенную разрушительную мощность взрыва в 1,5-2 раза по сравнению с фугасными боеголовками.

Отличительной особенностью термобарических снарядов является принцип детонации, при котором горючая смесь распыляется в виде аэрозоля, создавая более эффективное поражение цели.

Тем не менее, новая технология имеет свои ограничения, такие как отсутствие осколочного поражения и снижение мощности взрыва при неблагоприятных погодных условиях.

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