Вооруженные силы России приступили к использованию модифицированных снарядов "Герань-2" с термобарической боеголовкой против Вооруженных сил Украины.
Новая модификация, аналогичная системе ТОС "Солнцепёк", обещает увеличенную разрушительную мощность взрыва в 1,5-2 раза по сравнению с фугасными боеголовками.
Отличительной особенностью термобарических снарядов является принцип детонации, при котором горючая смесь распыляется в виде аэрозоля, создавая более эффективное поражение цели.
Тем не менее, новая технология имеет свои ограничения, такие как отсутствие осколочного поражения и снижение мощности взрыва при неблагоприятных погодных условиях.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.