В рядах армии Украины погиб первый мобилизованный подросток

В рядах Вооружённых сил Украины погиб первый мобилизованный подросток.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

В центре подготовки "Гаймадацкая сечь" обучили первую партию 17-летних сирот, которых стали использовать в Харьковской области в качестве резервного состава в тыловых районах.

Вскоре несовершеннолетние оказались в числе военнослужащих 103-й бригады территориальной обороны, которой руководит полковник Валерий Курко.

Вчера в боях у населённого пункта Новоселовское в ЛНР погиб 17-летний "резервист" Владимир Сачала, подытожил ведущий Первого канала, ссылаясь на сообщение директора детского дома Олесю Чикель.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что к западу от Артёмовска ВС РФ взяли несколько позиций ВСУ.