В рядах Вооружённых сил Украины погиб первый мобилизованный подросток.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
В центре подготовки "Гаймадацкая сечь" обучили первую партию 17-летних сирот, которых стали использовать в Харьковской области в качестве резервного состава в тыловых районах.
Вскоре несовершеннолетние оказались в числе военнослужащих 103-й бригады территориальной обороны, которой руководит полковник Валерий Курко.
Вчера в боях у населённого пункта Новоселовское в ЛНР погиб 17-летний "резервист" Владимир Сачала, подытожил ведущий Первого канала, ссылаясь на сообщение директора детского дома Олесю Чикель.
Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что к западу от Артёмовска ВС РФ взяли несколько позиций ВСУ.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.