Продолжая наступление на Артёмовском фронте, армия России взяла несколько позиций ВСУ.
Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин, отмечая взятие "питомника", который националисты удерживали с весны 2023 года.
Поступает информация о серьёзных потерях украинской армии и деморализации личного состава. Боевики ВСУ жалуются на отсутствие ротации и нехватку подкреплений.
"Наше командование прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артёмовска, что вылилось в ряд тактических успехов. Ждём продолжения", — пишет в Telegram-канале эксперт.
Ранее в ВСУ заявили, что русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие почти всё здание.
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