Эксперт Рожин: К западу от Артёмовска армия России взяла несколько позиций ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжая наступление на Артёмовском фронте, армия России взяла несколько позиций ВСУ.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин, отмечая взятие "питомника", который националисты удерживали с весны 2023 года.

Поступает информация о серьёзных потерях украинской армии и деморализации личного состава. Боевики ВСУ жалуются на отсутствие ротации и нехватку подкреплений.

"Наше командование прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артёмовска, что вылилось в ряд тактических успехов. Ждём продолжения", — пишет в Telegram-канале эксперт.

Ранее в ВСУ заявили, что русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие почти всё здание.