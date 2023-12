Подразделения ВСУ в посёлке Артёмовское бежали со своих позиций, побросав раненых и убитых товарищей, сообщили в Минобороны России. Кроме того, часть боевиков сдалась в плен штурмовикам ВДВ из состава Южной группировки войск.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.