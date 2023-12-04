Подразделения ВСУ в посёлке Артёмовское бежали со своих позиций, побросав раненых и убитых товарищей, сообщили в Минобороны России. Кроме того, часть боевиков сдалась в плен штурмовикам ВДВ из состава Южной группировки войск.
Российские десантники вскрыли систему обороны ВСУ в селе Артёмовском и на подступах к посёлку, что заставило врага бежать с позиций, бросив оружие и людей.
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления, — рассказали в военном ведомстве РИА Новости. — Противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен".
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