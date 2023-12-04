The National Interest: ВКС РФ применят Су-57 против американских F-16 на Украине

Воздушно-космические силы РФ будут использовать истребители Су-57 пятого поколения для борьбы с американскими самолётами F-16 в случае их поставок на Украину.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По словам военного обозревателя Майи Карлин, армия РФ сразу же воспользуется истребителями Су-57, как только Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут обращаться к F-16. В своём материале для издания The National Interest она отметила, что российские самолёты способны переносить до 8 ракет класса "воздух-воздух".

Как пояснила журналистка, Су-57 и наземные радары РФ синхронизированы, следовательно, российские лётчики будут превосходить ВСУ в воздушном пространстве, даже если Киев получит западные истребители F-16.

Ранее стало известно, что для российского самолёта Су-57 разработали мини-БПЛА. Теперь истребители обеспечены ударными и разведывательными беспилотниками, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).