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The National Interest: ВКС РФ применят Су-57 против американских F-16 на Украине

Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ будут использовать истребители Су-57 пятого поколения для борьбы с американскими самолётами F-16 в случае их поставок на Украину.

The National Interest: ВКС РФ применят Су-57 против американских F-16 на Украине
Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По словам военного обозревателя Майи Карлин, армия РФ сразу же воспользуется истребителями Су-57, как только Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут обращаться к F-16. В своём материале для издания The National Interest она отметила, что российские самолёты способны переносить до 8 ракет класса "воздух-воздух".

Как пояснила журналистка, Су-57 и наземные радары РФ синхронизированы, следовательно, российские лётчики будут превосходить ВСУ в воздушном пространстве, даже если Киев получит западные истребители F-16.

Ранее стало известно, что для российского самолёта Су-57 разработали мини-БПЛА. Теперь истребители обеспечены ударными и разведывательными беспилотниками, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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