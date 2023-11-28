Для российского Су-57 создали мини-БПЛА

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 мини-БПЛА, которые будут оснащены разными системами, сообщил источник. Самолёт сможет сбрасывать сразу несколько дронов.

Фото: mil.ru

"Речь идёт об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы", — сообщил источник РИА Новости.

Известно, что систему разместят на внешней подвеске истребителя и во внутрифюзеляжном отсеке. Так, сброшенный дроны в количестве 10 штук смогут прорвать оборону противника.

"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — резюмировал источник агентства.