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Для российского Су-57 создали мини-БПЛА

Силовые структуры

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 мини-БПЛА, которые будут оснащены разными системами, сообщил источник. Самолёт сможет сбрасывать сразу несколько дронов.

Для российского Су-57 создали мини-БПЛА
Фото: mil.ru

"Речь идёт об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы", — сообщил источник РИА Новости.

Известно, что систему разместят на внешней подвеске истребителя и во внутрифюзеляжном отсеке. Так, сброшенный дроны в количестве 10 штук смогут прорвать оборону противника.

"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — резюмировал источник агентства.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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