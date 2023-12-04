Советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил об укреплении украинской армии в районе Горловки.
По его словам, группировка противника была усилена иностранными наёмниками. В беседе с ТАСС он отметил, что к Горловке переброшено подразделение с несколькими десятками иностранцев.
Как пояснил Гагин, украинская армия хочет попытаться реализовать атаку на российское позиции, расположенные в этой зоне боевых действий.
В середине ноября сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли школу в Никитовском районе Горловки. Здание частично разрушено и нуждается в ремонте.
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