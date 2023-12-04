В Киеве признали сложность борьбы с российскими дронами

Российские дроны-камикадзе "Герань-2", которые на Украине называют "шахедами", представляют собой сложную цель для истребителей, потому что летят медленно и низко. Так спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил сложности в борьбе с налётами БПЛА.

Фото: wikimedia.com; The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

"Они летят на скорости 100-200 километров в час по маршруту, заданному ему операторами. Каждый раз они эти маршруты меняют", — объяснил он РБК-Украине.

"Просто они летят очень низко и слишком медленно, чтобы его эффективно мог перехватить истребитель", — пожаловался Игнат.

Ранее он называл другую причину: россияне запускают беспилотники кучно, поэтому операторам ПВО непонятно — один дрон летит или целая стая.

В то же время было бы неверным утверждать, что сбить БПЛА сложнее, чем крылатую ракету, добавил военный.

"Обе цели сложны, — признал он. — Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Всё зависит от обстоятельств, условий, местности".

РБК-Украина полагает со ссылкой на британскую разведку, что главная задача "шахедов" — не непосредственное поражение объектов, а ослабление украинской ПВО.