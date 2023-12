Российские дроны-камикадзе "Герань-2", которые на Украине называют "шахедами", представляют собой сложную цель для истребителей, потому что летят медленно и низко. Так спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил сложности в борьбе с налётами БПЛА.

Фото: wikimedia.com; The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces