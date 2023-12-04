Депутат Рады Гончаренко предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву нужно поменять стратегию на международной арене, в том числе, за счёт участия в "каждом конфликте на стороне США".

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Об этом заявил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко.

Он отметил, что система защиты европейских ценностей ЕС не работает. Украине надо взять обязательство воевать за США и оказывать военную помощь Тайваню при атаке КНР. Взамен Киеву "дадут инвестиции".

"Предложить США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая", — в своём Telegram-канале пишет нардеп от фракции "Евросолидарность".

Так же он предлагает сотрудничать с Францией (ввести ВСУ в Африку), поскольку армия — это единственная валюта Киева. И никакого НАТО не будет.

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