Киеву нужно поменять стратегию на международной арене, в том числе, за счёт участия в "каждом конфликте на стороне США".
Об этом заявил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко.
Он отметил, что система защиты европейских ценностей ЕС не работает. Украине надо взять обязательство воевать за США и оказывать военную помощь Тайваню при атаке КНР. Взамен Киеву "дадут инвестиции".
"Предложить США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая", — в своём Telegram-канале пишет нардеп от фракции "Евросолидарность".
Так же он предлагает сотрудничать с Францией (ввести ВСУ в Африку), поскольку армия — это единственная валюта Киева. И никакого НАТО не будет.
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