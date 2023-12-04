Бойня у Клещеевки: армия России наступает, окопы завалены трупами ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Клещеевки продолжается наступление российской армии.

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На южном фланге освобождённого города Артёмовска бойцы спецназа Южного военного округа, мотострелковые подразделения и артиллеристы продолжают уничтожать боевиков ВСУ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В районе Андреевки и Клещеевки армия РФ продвигается с боями вперёд, окопы массово завалены трупами армии Украины.

Севернее и восточнее Клещеевки российские подразделения атакуют, закрепились за железной дорогой. Похожая ситуация и у Андреевки, армия России уверенно выдавливает неприятеля, подытожило издание.