У Клещеевки продолжается наступление российской армии.
На южном фланге освобождённого города Артёмовска бойцы спецназа Южного военного округа, мотострелковые подразделения и артиллеристы продолжают уничтожать боевиков ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В районе Андреевки и Клещеевки армия РФ продвигается с боями вперёд, окопы массово завалены трупами армии Украины.
Севернее и восточнее Клещеевки российские подразделения атакуют, закрепились за железной дорогой. Похожая ситуация и у Андреевки, армия России уверенно выдавливает неприятеля, подытожило издание.
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