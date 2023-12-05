Турецкое издание Evrensel: Киеву пришло время платить за глупость и заносчивость

Киевскому режиму пришло время платить за глупость и заносчивость.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает турецкое издание Evrensel.

По мнению автора, войдя в конфликт с РФ с амбицией победить, Киев выходит из него с перспективой безоговорочной капитуляции.

"Вероятность победы Украины снижается с каждым днём. Западные империалисты, которые подталкивали Украину к войне против России, похоже, разуверились в том, что ситуация на фронте изменится. "Большое наступление”, начатое летом при мощной военной поддержке, не принесло результатов — Россия не отступила ни на миллиметр", — подчеркнули в издании.

Отмечается, что сейчас витают высказывания о "взрывной” ситуации, поскольку победа Украины невозможна. Теперь главной стратегией Украины станет — "посадить Москву за стол переговоров". Никакой "перемогой" и не пахнет: страна пострадала от войны — разделена на две части, промышленность находится под контролем ВС РФ, а количество погибших огромно.

Миллионы эмигрировали за границу, экономика Украины достигла самого дна. В конце боёв, в которые Киев вступил, надеясь вернуть Крым и Донбасс, он потеряет и то, и другое, подытожило издание.