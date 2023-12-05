Киевскому режиму пришло время платить за глупость и заносчивость.
Об этом сообщает турецкое издание Evrensel.
По мнению автора, войдя в конфликт с РФ с амбицией победить, Киев выходит из него с перспективой безоговорочной капитуляции.
"Вероятность победы Украины снижается с каждым днём. Западные империалисты, которые подталкивали Украину к войне против России, похоже, разуверились в том, что ситуация на фронте изменится. "Большое наступление”, начатое летом при мощной военной поддержке, не принесло результатов — Россия не отступила ни на миллиметр", — подчеркнули в издании.
Отмечается, что сейчас витают высказывания о "взрывной” ситуации, поскольку победа Украины невозможна. Теперь главной стратегией Украины станет — "посадить Москву за стол переговоров". Никакой "перемогой" и не пахнет: страна пострадала от войны — разделена на две части, промышленность находится под контролем ВС РФ, а количество погибших огромно.
Миллионы эмигрировали за границу, экономика Украины достигла самого дна. В конце боёв, в которые Киев вступил, надеясь вернуть Крым и Донбасс, он потеряет и то, и другое, подытожило издание.
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