Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы страны-посредники в переговорах России с Украиной
Рядом с этими соседями малина никогда не даст хороший урожай
В Крыму нашли заминированный украинский катер
Из йогурта и чили: рецепт этого индийского соуса будут спрашивать все знакомые
Врачи нашли связь между "уколами" в области сердца и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Британский наёмник бросил семью ради наживы и погиб на Украине
Врач Лебедева нашла связь между болью в верхней части живота и панкреатитом
Baza: в Башкирии семиклассник напал с ножом на ученика на фоне ревности
Актриса Юлия Такшина призналась, что у её сыновей бывают подростковые бунты

Турецкое издание Evrensel: Киеву пришло время платить за глупость и заносчивость

Силовые структуры

Киевскому режиму пришло время платить за глупость и заносчивость.

Турецкое издание Evrensel: Киеву пришло время платить за глупость и заносчивость
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает турецкое издание Evrensel.

По мнению автора, войдя в конфликт с РФ с амбицией победить, Киев выходит из него с перспективой безоговорочной капитуляции.

"Вероятность победы Украины снижается с каждым днём. Западные империалисты, которые подталкивали Украину к войне против России, похоже, разуверились в том, что ситуация на фронте изменится. "Большое наступление”, начатое летом при мощной военной поддержке, не принесло результатов — Россия не отступила ни на миллиметр", — подчеркнули в издании.

Отмечается, что сейчас витают высказывания о "взрывной” ситуации, поскольку победа Украины невозможна. Теперь главной стратегией Украины станет — "посадить Москву за стол переговоров". Никакой "перемогой" и не пахнет: страна пострадала от войны — разделена на две части, промышленность находится под контролем ВС РФ, а количество погибших огромно.

Миллионы эмигрировали за границу, экономика Украины достигла самого дна. В конце боёв, в которые Киев вступил, надеясь вернуть Крым и Донбасс, он потеряет и то, и другое, подытожило издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
SHAMAN "распилили" на концерте в Санкт-Петербурге
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Последние материалы
Рядом с этими соседями малина никогда не даст хороший урожай
В Крыму нашли заминированный украинский катер
Из йогурта и чили: рецепт этого индийского соуса будут спрашивать все знакомые
Врачи нашли связь между "уколами" в области сердца и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Британский наёмник бросил семью ради наживы и погиб на Украине
Врач Лебедева нашла связь между болью в верхней части живота и панкреатитом
Baza: в Башкирии семиклассник напал с ножом на ученика на фоне ревности
Актриса Юлия Такшина призналась, что у её сыновей бывают подростковые бунты
Артист Александр Ревва отказался фотографироваться на съёмках "Песни года-2023"
Вернувшийся в Россию Александр Ревва удивил всех странным поступком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников