Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа Вооружённых сил РФ предотвратили попытки противника прорваться на Ореховском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.
Уточняется, что накануне вечером боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать российские войска в Запорожской области. На подступах к серой зоне неприятелю и его бронетехнике было нанесено огневое поражение при помощи точных ударов артиллерии.
При этом в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что за действиями украинских формирований постоянно следят разведчики. Они действуют при помощи БПЛА и корректируют огонь артиллерии.
"Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — резюмировали представители ведомства.
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