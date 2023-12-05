Бойцы ЮВО ВС РФ предотвратили попытки ВСУ прорваться на Ореховском направлении

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Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа Вооружённых сил РФ предотвратили попытки противника прорваться на Ореховском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: Минобороны РФ

Уточняется, что накануне вечером боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать российские войска в Запорожской области. На подступах к серой зоне неприятелю и его бронетехнике было нанесено огневое поражение при помощи точных ударов артиллерии.

При этом в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что за действиями украинских формирований постоянно следят разведчики. Они действуют при помощи БПЛА и корректируют огонь артиллерии.