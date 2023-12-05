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Бойцы ЮВО ВС РФ предотвратили попытки ВСУ прорваться на Ореховском направлении

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Бойцы мотострелкового полка Южного военного округа Вооружённых сил РФ предотвратили попытки противника прорваться на Ореховском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Бойцы ЮВО ВС РФ предотвратили попытки ВСУ прорваться на Ореховском направлении
Фото: Минобороны РФ

Уточняется, что накануне вечером боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать российские войска в Запорожской области. На подступах к серой зоне неприятелю и его бронетехнике было нанесено огневое поражение при помощи точных ударов артиллерии.

При этом в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что за действиями украинских формирований постоянно следят разведчики. Они действуют при помощи БПЛА и корректируют огонь артиллерии.

"Благодаря непрерывной боевой работе военнослужащих мотострелкового полка 58-й армии в зоне ответственности подразделения на Ореховском направлении удается пресекать все попытки ВСУ вклиниться в линию обороны российских подразделений с целью ее прорыва", — резюмировали представители ведомства.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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