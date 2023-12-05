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Боевик ВСУ рассказал BBC об "аде" на передовой

Силовые структуры » Военные новости

Русские устроили украинцам самый настоящий "ад" на передовой, передаёт в понедельник BBC со ссылкой на военнослужащего ВСУ, поделившегося впечатлениями на условиях анонимности.

Боевик ВСУ рассказал BBC об "аде" на передовой
Фото: AP

Несколько недель этот боец провёл под шквальным огнём российской артиллерии на берегу Днепра близ села Крынки, где силы киевского режима тщетно пытались занять плацдарм.

"Мы думали, что после того, как мы туда доберёмся, враг убежит, и тогда мы сможем спокойно перевезти все необходимое, но не получилось", — признаётся он.

Когда украинцы перебрались на левый берег, россияне их там уже ждали и применили всё имевшееся у них оружие.

"Я думал, что никогда не выберусь", — вспоминает военный.

Выбраться собеседнику BBC всё же удалось, но так повезло не всем — от его сослуживца остался лишь шлем.

"У меня такое ощущение, будто я сбежал из ада, — резюмирует украинец. — Это полный кошмар. Год назад я бы этого не сказал, но сейчас, извините, мне надоело".

Виноватым в плачевном положении ВСУ он считает командование. Проблемы со снабжением — бойцы вынуждены самостоятельно обеспечивать себя амуницией; из рук вон слабая подготовка мобилизованных — форсировать Днепр посылают морпехов, которые не умеют плавать и стреляли три раза в жизни.

"Никто своих целей не знает. Много кто считает, что командование нас просто бросило", — заключил украинский военнослужащий.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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