Российские войска зачищают леса в окрестностях Артёмовского в ДНР

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на Украине зачищают лесопосадки в районе населённого пункта Артёмовское в Донецкой Народной республике. Уточняется, что этим занимаются отряды подразделения "Север-V".

Фото: kremlin.ru

"В основном сейчас идёт зачистка укрепрайонов, зачистка идёт лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск-Соледар). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника", — уточнил представитель корпуса.

При этом он обратил внимание, что наступление российской армии в рамках тактического замысла можно считать успешно развивающимся.

Посёлок Артёмовское располагается западнее города Артёмовск (украинское название — Бахмут). Напомним, что о взятии этого населённого пункта под контроль российских войск стало известно в минувшую субботу, 2 декабря.