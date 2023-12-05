Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на Украине зачищают лесопосадки в районе населённого пункта Артёмовское в Донецкой Народной республике. Уточняется, что этим занимаются отряды подразделения "Север-V".
"В основном сейчас идёт зачистка укрепрайонов, зачистка идёт лесополос, которые были вокруг дороги (путь снабжения украинских войск в направлении Артемовск-Соледар). И сейчас уничтожаются опорные пункты противника", — уточнил представитель корпуса.
При этом он обратил внимание, что наступление российской армии в рамках тактического замысла можно считать успешно развивающимся.
Посёлок Артёмовское располагается западнее города Артёмовск (украинское название — Бахмут). Напомним, что о взятии этого населённого пункта под контроль российских войск стало известно в минувшую субботу, 2 декабря.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.