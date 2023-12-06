Украинский военный сообщил, что российские окопы в зоне военных действий отличаются высоким уровнем чистоты и аккуратности. По словам солдата ВСУ, армия РФ уделяет большое внимание качеству строительства и оборудования укреплений.
"Когда мы заходим на российские позиции, то видим красивые окопы — роют, как в книжке пишут. На взводных или ротных опорниках в бытовом плане всё чисто и аккуратно", — сообщил украинец.
Он отметил, что на Запорожском направлении военные видели, как российские солдаты использовали дверь от повреждённой бронетехники, чтобы закрыться в окопах при артиллерийском обстреле, сообщает издание "Военное обозрение".
Российские бойцы в действительности уделяют большое внимание не только качеству оборудования укреплений, но и личной гигиене. Во многих бункерах россияне помещают двухэтажные кровати и строят бани.
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