Солдат ВСУ восхитился аккуратными окопами военнослужащих ВС России

Украинский военный сообщил, что российские окопы в зоне военных действий отличаются высоким уровнем чистоты и аккуратности. По словам солдата ВСУ, армия РФ уделяет большое внимание качеству строительства и оборудования укреплений.

Фото: Минобороны РФ

"Когда мы заходим на российские позиции, то видим красивые окопы — роют, как в книжке пишут. На взводных или ротных опорниках в бытовом плане всё чисто и аккуратно", — сообщил украинец.

Он отметил, что на Запорожском направлении военные видели, как российские солдаты использовали дверь от повреждённой бронетехники, чтобы закрыться в окопах при артиллерийском обстреле, сообщает издание "Военное обозрение".

Российские бойцы в действительности уделяют большое внимание не только качеству оборудования укреплений, но и личной гигиене. Во многих бункерах россияне помещают двухэтажные кровати и строят бани.

Ранее сообщалось, что подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео.