Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликовано уникальное видео, демонстрирующее применение противопехотной мины МОН-200. На видеокадрах запечатлён момент, когда бойцы смогли привлечь противника ближе к своим позициям и подорвать их с помощью этой мины. Видеозапись размещена в Telegram-канале "Инженеры ЧФ".

Кадры ясно показывают, насколько мощной является эта мина. Не случайно она получила прозвище "Ведьма" среди войск. При подрыве данной мины в сторону противника разлетается огромное количество поражающих элементов — 900 штук, полностью уничтожая всё живое на своём пути. Ширина переднего края воздействия составляет от 10 до 12 метров.

Противопехотная осколочная мина МОН-200 поступила на вооружение Советской армии в 1960-е годы. Она является увеличенным аналогом мины МОН-100. Взрыв мины может быть осуществлен оператором с пульта управления в случае появления противника в зоне поражения или при срабатывании датчика.