Business Insider: украинские солдаты пожаловались на командование, которое их бросило на передовой

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты, служащие в составе ВСУ, считают, что командование их бросило без поддержки на передовой.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитируют журналисты Business Insider слова военного.

Также отмечается, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно покупать генераторы и тёплую одежду, и с приходом холодов ситуация обострится ещё более. Боец ВС Украины подчеркнул, что эти проблемы игнорируются, а вероятность решения их крайне низка.