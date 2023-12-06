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Business Insider: украинские солдаты пожаловались на командование, которое их бросило на передовой

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Силовые структуры

Солдаты, служащие в составе ВСУ, считают, что командование их  бросило без поддержки на передовой. 

Business Insider: украинские солдаты пожаловались на командование, которое их бросило на передовой
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитируют журналисты Business Insider слова военного.

Также отмечается, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно покупать генераторы и тёплую одежду, и с приходом холодов ситуация обострится ещё более. Боец ВС Украины подчеркнул, что эти проблемы игнорируются, а вероятность решения их крайне низка.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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