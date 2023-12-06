Солдаты, служащие в составе ВСУ, считают, что командование их бросило без поддержки на передовой.
"Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитируют журналисты Business Insider слова военного.
Также отмечается, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно покупать генераторы и тёплую одежду, и с приходом холодов ситуация обострится ещё более. Боец ВС Украины подчеркнул, что эти проблемы игнорируются, а вероятность решения их крайне низка.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.