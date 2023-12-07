ФСБ раскрыла теракт в Северомуйском тоннеле

ФСБ раскрыла теракт в на БАМе, устроенный СБУ, сообщили в четверг в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: РЖД-Партнёр

Напомним, ночью 29 ноября взорвалась цистерна с топливом в поезде, шедшем по Северомуйскому тоннелю в Бурятии. Движение пришлось пустить в обход, позже там же произошло аналогичное ЧП.

О том, что случившееся — дело рук СБУ, сразу же заявили в Киеве, а затем и на Западе. Инцидент квалифицировали как теракт, его расследованием занялась ФСБ.

Первые результаты оно уже дало — найден исполнитель диверсии.

"На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", — рассказали в ЦОС.

По версии следствия, теракт был организован украинскими спецслужбами для "разрушения объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры".