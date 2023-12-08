Техничка московской школы швырнула ведро в шестиклассника

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Техничка московской школы № 1250 швырнула ведро в шестиклассника и будет за это сурово наказана. Остросюжетной историей конфликта поделился в пятницу Mash.

Фото: URA.RU by Игорь Меркулов

По данным канала, сорванец сам виноват в случившемся. На протяжении долгого времени он с компанией таких же оболтусов досаждал Марине С. Они разбрасывали мусор, дразнили работницу швабры и тряпки, совали нос в её подсобку. В какой-то момент она предсказуемо вспылила и запустила в обидчиков пластмассовым ведром.

Придя домой, жертва доведённой до исступления эмоций уборщицы пожаловался маме. Та отвела чадо в травмпункт, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Марина не стала отрицать произошедшего. За нанесённые ребёнку побои ей грозит административная ответственность вплоть до ареста на 15 суток.